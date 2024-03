Папа Франциск публикува мемоари, в които размишлява за живота и смъртността си

Папа Франциск Франциск (на латински: Franciscus PP.), до избирането си Хорхе Марио Берголио – римски папа от 13 март, който на 87 години става все по-слаб и нестабилен, разказва спомените си и надеждите си за бъдещето на Римокатолическата църква в нова книга, отразяваща живота му и връзките му с важни международни събития, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Книгата "Живот - моята история" са мемоари, написани заедно с италианския журналист Фабио Марчезе Рагона и публикувани от издателство "Харпър Колинз". Тя ще бъде пусната в продажба на 19 март, когато се навършват 11 години от избирането на Франциск начело на Римокатолическата църква.

Макар и да не предлага почти нищо ново, книгата от 230 страници се чете с лекота и е в разговорен стил. Тя започва с детството на Светия отец в Буенос Айрес, за да стигне до наши дни. Книгата припомня за редица събития, сред които Втората световна война, Холокоста, Студената война, кацането на Луната през 1969 г., падането на Берлинската стена през 1989 г., атентатите от 11 септември 2001 г. и оставката на папа Бенедикт Шестнадесети през 2013 г.

Pope Francis Remembers the Girl Who 'Made His Head Spin' in His New Book (Exclusive) https://t.co/y5qNrBM6d2