Флагът на Швеция беше издигнат пред централата на НАТО

Националното знаме на Швеция беше издигнато днес пред централата на НАТО, което утвърди скандинавската държава като 32-ата страна членка на Алианса.

Това стана две години след началото на руската инвазия в Украйна, убедила скептичното шведско общество да потърси сигурност, присъединявайки се към НАТО, съобщи Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Шведският премиер Улф Кристершон и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг наблюдаваха под дъжда как двама войници издигат флага с жълт кръст на син фон наред с останалите национални знамена пред централата на Алианса в Брюксел.

The Swedish flag was raised at NATO Headquarters for the first time in a ceremony to mark the country’s membership of the Alliance