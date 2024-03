"Животните не са плат": Активисти прекъснаха модното шоуто на Виктория Бекъм в Париж

Активисти за правата на животните от PETA прекъснаха ревюто на Виктория Бекъм на модното изложение на Седмицата на модата в Париж, предаде Ройтерс.

Активистите влязоха на модния подиум, когато моделите дефилираха, издигнаха плакати с надписи "Viva Vegan Leather" и "Vegan Leather" и носеха тениски с надпис "Обърни гръб на кожата на животните" и "Животните не са плат", преди да бъдат изведени от охраната.

В края на шоуто, когато Бекъм поздравяваше публиката, друг активист успя да се промъкне на подиума със същия плакат.

Бекъм представи колекция от прозрачни рокли и палта за сезона есен/зима.

Бившето момиче от "Спайс", което дебютира на Седмицата на модата в Париж през 2022 г., изненада публиката с блейзър без гръб и твърде откровено деколте на мини рокля.

Съпругът на Бекъм - Дейвид Бекъм, и децата им Ромео, Бруклин и Харпър, бяха на първия ред.

Седмицата на модата в Париж продължава до 5 март.

Viva Vegan Leather: PETA storms #VictoriaBeckham catwalk at #ParisFashionWeek



No garment is worth slaughtering and skinning a sensitive animal. @victoriabeckham, wanna be the champion of vegan leather instead? #VBAW24 pic.twitter.com/kOz1qO4pFp