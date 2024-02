Кралица Камила се срещна с украинската първа дама Олена Зеленска

Британската кралица Камила прие в резиденцията си в Лондон съпругата на украинския президент Володимир Зеленски – Олена Зеленска, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Те разговаряха в „Гардън Рум“ дни, след като Киев отбеляза втората годишнина от руската инвазия в страната.

Двете са се срещали и преди, през ноември 2022 г. в Бъкингамския дворец.

Зеленска беше гост на коронацията на Чарлз Трети през май миналата година, като представляваше родината си, заедно с премиера Денис Шмигал. Тя беше и на погребението на кралица Елизабет Втора.

Крал Чарлз Трети, който се лекува от онкологично заболяване, не присъства на срещата в Лондон днес.

Кралица Камила говори за това как Обединеното кралство мисли за Украйна, която отбеляза тъжната втора годишнина от началото на войната на Русия.

Двете обсъдиха и храбростта и издръжливостта на украинците и решимостта на Обединеното кралство да продължи да подкрепя Украйна.

Кралица Камила и Зеленска говориха и за въздействието на войната върху жените и децата, за умствените и психическите белези, които тя оставя, и за това как Лондон може да помогне в грижата за тях.

Was delighted to personally express my gratitude to Her Majesty Queen Camilla, and in her person the whole @RoyalFamily and all people of the UK for supporting and our IDP’s. Our values are common — life, freedom, democracy. Thank you for standing up for them together today. pic.twitter.com/QfFiYeZeya