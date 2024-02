Швеция отпуска на Украйна военна помощ за още 682 милиона долара

Шведското министерство на отбраната обяви, че страната ще отпусне нова военна помощ на Украйна, която е на стойност 7,1 милиарда шведски крони (682 милиона долара), предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В пакета са включени както военно оборудване, така и пари за закупуване на оръжие.

Агенцията отбелязва, че това ще бъде петнадесетият, най-голям досега, транш военна помощ от скандинавската държава за Украйна, като общата стойност на доставките от Стокхолм за Киев от началото на руската инвазия в съседната държава преди две години вече възлиза на около 30 милиарда шведски крони.

I am grateful to Sweden and personally to @SwedishPM Ulf Kristersson for the largest defense assistance package to date, totalling $683 million, and for joining the maritime coalition.



Artillery ammunition, air defense, grenade launchers, combat boats, armored vehicles, and…