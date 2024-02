Вдовицата на Навални ще присъства днес на Съвета по външни работи на ЕС

Юлия Навалная, вдовицата на руския опозиционен лидер Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный), който почина в руски затвор в петък, в понеделник ще се срещне с министрите на външните работи на Европейския съюз (ЕС), съобщава Politico.

Върховният представител на ЕС по външните работи Жозеп Борел написа в X (бивш "Туитър"), че Навалная ще присъства на Съвета по външни работи на ЕС. Министрите от ЕС ще изпратят силно послание за подкрепа на борците за свобода в Русия и ще почетат паметта на Алекси Навални", написа Борел.

Навална е активна след смъртта на съпруга си, за която много западни лидери твърдят, че е организирана от режима на Владимир Путин - обвинение, което Русия отрича.

По тялото на Навални има синини, твърди "Новая газета Европа"

По време на Мюнхенската конференция по сигурността в петък - същия ден, когато бе обявено смъртта на съпруга ѝ, тя каза: "Искам Путин, неговите приятели и правителството да знаят, че ще бъдат държани отговорни за това, което причиниха на нашата страна, на нашата семейството и съпруга ми."

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.



EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.