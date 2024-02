Командващият германската армия се срещна с новия си украински колега в Киев

Ръководителят на германската армия се срещна в Киев с новоназначения украински главнокомандващ генерал-полковник Олександър Сирски за разговори относно по-нататъшната германска оръжейна помощ, предоха ДПА и Укринформ, цитирани от БТА.

Сирски, в първия си пълен работен ден, информира генерал-майор Карстен Бройер за ситуацията на фронта и благодари на Германия за помощта за укрепването на украинската армия, съобщи снощи украинският министър на отбраната Рустем Умеров в „Екс“ като публикува снимки.

Бяха обсъдени нуждите на украинските сили за отбрана от въоръжение, боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана“, написа Умеров на английски.

Introduced Colonel General Syrskyi, the Commander-in-Chief, at the meeting with Inspector General of the Bundeswehr Carsten Breuer.



