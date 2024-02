Гари Глитър, осъден за педофилия, остава в затвора

© Getty Images

Осъденият на 16 години затвор за педофилия британски музикант Гари Глитър остава в затвора, след като получи отказ от комисия за условно освобождаване, съобщи Би Би Си.

Глитър, чието рождено име е Пол Гад, влиза в затвора през 2015 г. за сексуална злоупотреба с три ученички от 1975 г. до 1980 г. Той е освободен през февруари миналата година автоматично, след изтичането на половината присъда, но шест седмици по-късно отново влиза в затвора за нарушаване на условията.

Музикантът, който е на 79 години, не се признава за виновен. Според комисията той не проявява "никакво съчувствие към жертвите".

Гари Глитър е един от пионерите на глем рока. Кариерата му започва през 60-те години на миналия век. Издал е седем албума. Глитър има три хита номер едно в британската класация, сред които I'm the Leader of the Gang (I am!).

Гари Глитър е осъден и влиза в затвора за първи път през 90-те години на миналия век за притежание на хиляди порнографски снимки с деца. След като е освободен, той се установява в Камбоджа, но е експулсиран оттам през 2002 г. заради обвинения за сексуални престъпления, припомня Би Би Си.

През март 2006 г. е осъден за злоупотреба с две момичета, на 10 и 11 години, във Виетнам, и е в затвор две и половина години.

Престъпленията на Гари Глитър, които датират още от 70-те години на миналия век, са разкрити след операция, започнала заради обвинения за педофилия срещу водещия Джими Савил, пише БТА.

