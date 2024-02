Има сделка: лидерите на ЕС се споразумяха за 50 милиарда евро помощ за Украйна

Само един час след срещата на върха в Брюксел лидерите на ЕС успяха да постигнат споразумение, което ще позволи на блока да изпрати 50 милиарда евро (54 милиарда долара), съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод преговорите за промяна на бюджета на ЕС.

"Имаме сделка. Всички 27 държавни и правителствени ръководители одобриха предоставянето на допълнителни 50 милиарда евро за Украйна от европейския бюджет", написа Мишел в социалната мрежа "Х".

Това означава, че Унгария е вдигнала ветото си върху вземането на решение. Според Мишел това означава стабилно, дългосрочно, предвидимо финансиране за Украйна.

Сделката беше сключена, след като лидерите на ЕС се съгласиха на незадължителен преглед след две години, "ако е необходимо". Това би представлявало компромис с Унгария, след като премиерът Виктор Орбан поиска годишен преглед.

ЕС проверява с колко е допринесла всяка държава-членка за военната помощ за Украйна

На предишната среща на лидерите на ЕС през декември унгарският премиер Виктор Орбан блокира вземането на решение за помощта за Украйна. След това Будапеща предложи бюджетните преводи към Украйна да бъдат одобрявани всяка година.

В Брюксел е и българският премиер Николай Денков. Заседанието е на фона на фермерски протести в Белгия и други европейски държави. "Това, което очаквам, е да обсъдим първо приоритетите на България, сухоземните граници в Шенген, еврозоната ни е много важна. Имаме и сме имали винаги подкрепа от Германия, трябва да кажем според мен кои са важните следващи стъпки, в които очакваме конкретна подкрепа от тях", каза той, пише dir.bg.

