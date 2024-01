Обезвредиха мъж с арбалет в Лондон

Полицията в британската столица е застреляла мъж, който се е опитал да влезе в имот, въоръжен с арбалет, в ранните часове на деня, предаде БТВ.

Служителите са били повикани на адрес в Bywater Place в югоизточната част на Лондон около 4:55 местно време, след като обитателите съобщили, че мъж с арбалет се опитва да проникне вътре, съобщи столичната полиция.

Той е бил на около 30 години, заплашвал да навреди на живеещите на адреса.

Съседите са чули „удари и писъци“, когато полицията е нахлула в тихото имение в ранните часове на деня, а едно младо момиче е казало на баща си: „Татко, чух, че някой е застрелян“, допълва „Индипендънт“.

Местни полицаи се опитали да разговарят с мъжа, но след като го заплашили, са извикани въоръжени полицаи, които го обезвреждат.

Парамедиците са оказали първа помощ, но той е починал на място, съобщиха от полицията и добавиха, че двама души на адреса са получили леки наранявания.

