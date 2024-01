Крал Чарлз III влиза в болница за операция

Малко след като дворецът Кенсингтън обяви, че Кейт Мидълтън е хоспитализирана, от Националната здравна служба и Бъкингамския дворец обявиха, че крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен влиза в болница от следващата седмица.

"Подобно на хиляди мъже всяка година, кралят е потърсил лечение заради увеличена простата", заявиха от Националната здравна служба.

"Състоянието на Негово Величество е доброкачествено и той ще посети болница следващата седмица за коригираща процедура. Публичните ангажименти на краля ще бъдат отложени за кратък период на възстановяване."

Макар че такива разкрития за здравословното състояние на Чарлз са необичайни, източници от кралското семейство твърдят, че той е искал да сподели подробности за диагнозата си, за да насърчи други мъже, които може да имат симптоми, да се прегледат в съответствие със съветите за обществено здраве.

Новината за предстоящата процедура на Чарлз бе споделена по-рано днес. Световните осведомителни агенции съобщават, че до края на седмицата той има планирани поредица от срещи и събития в Дъмфрис Хаус в Шотландия, които на този етап трябва да отложи с оглед на предстоящата операция.

Все още не е ясно кога ще се върне към публичните си задължения след операцията, пише dir.bg.

