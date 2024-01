Президентът на Словакия призова военната помощ за Украйна да продължи

Президентката на Словакия Зузана Чапутова (на снимката) подчерта колко е важно да се предоставят на Украйна необходимите средства за защита от руската агресия, предаде украинската агенция Укринформ, като се позова на нейно изявление в социалната мрежа X/Туитър, направено във връзка последната масирана атака по въздух на Русия срещу Украйна.

„Нова година, нова жестокост. Русия изстреля рекорден брой ракети и дронове срещу украински градове и села, за да тероризира мирните жители. Най-добрият начин да гарантираме, че агресията на Москва няма да продължи още една година, е да предоставим на Украйна необходимите средства, за да се защити“, написа Чапутова.

Another New Year, another atrocity. Russia has fired a record number of missiles and drones at Ukraine’s cities and towns to terrorize peaceful civilians. The best way to ensure Moscow’s aggression does not continue into another year is to provide Ukraine with the means needed to…