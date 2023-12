Река Дунав излезе от бреговете си в Будапеща

Река Дунав днес излезе от бреговете си в Будапеща, като нивото на водата е най-високото от десетилетие насам, след паднали обилни дъждове и сняг, последвани от меко време, което причини необичайно ранни зимни наводнения, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Главната дирекция за управление на водите (ГДУВ) в Унгария съобщи, че Дунав е достигнал най-високото си ниво от 6,93 метра късно в снощи, което е под 8,91 метра, регистрирани през 2013 г., когато в Централна Европа имаше екстремни наводнения след проливни дъждове в края на май.

Въпреки че тазгодишните наводнения от Дунав не са причинили големи щети в Будапеща, експертите предупредиха, че изменението на климата може да направи ранните наводнения по-чести.

От ГДУВ съобщиха, че последният път, когато нивото на река Дунав е надхвърлило 6 метра през декември, е било през 1987 г., но тогава не са били залети пътищата върху насипи по протежение на дигите.

Бурята "Герит" причини наводнения и транспортна блокада на Острова

"Имаше голямо количество валежи в районите на притоците на Дунав, а снегът се стопи поради мекото, но влажно време, така че наводнението дойде по-рано", се казва в оценката на дирекцията, като се добавя, че повторно наводнение през пролетта не е изключено.

