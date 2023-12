Ден на траур в Чехия в памет на жертвите на масовата стрелба в Прага

Днес е ден на национален траур в Чехия в памет на жертвите на масовата стрелба в Карловския университет на 21 декември.

Припомняме, че 24-годишният студент Давид Козак уби 14 души и рани 25. Всички жертви са чешки граждани – преподаватели, служители и студенти. Някои са били колеги на стрелеца.

Преди да нахлуе в университета и да открие стрелба, Козак е застрелял баща си. Разследват го и за убийството на мъж и двумесечното му бебе в гора в покрайнините на Прага на 15 декември. Разследването на това убийство било в задънена улица, докато не го свързват с масовия стрелец от Прага.

Стрелецът от Прага е имал пушка за 8000 евро

Така Давид Козак оставя след себе си 17 жертви за 7 дни. Той се е самоубил, след като е бил обграден от полицията на покрива на университета.

