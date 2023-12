В сърцето на ужаса: Брутални кадри от преследването на стрелеца в Прага

Полицията публикува кадри от бодикамера на полицаи, които нахлуват в сграда на Карловия университет по време на стрелбата в Прага, при която загинаха 14 души. По-късно стрелецът сам сложи край на живота си.

Кадрите показват въоръжени служители, които влизат в сграда и студенти и преподаватели, които бягат от Карловия университет по време на смъртоносната стрелба. В социалните медии се появиха и кадри, на които се вижда как 24-годишният Давид Козак стреля от покрива на учебното заведение.

Според пражката полиция именно там той слага край на живота си, след като разбира, че е обграден от всички страни, пише Дарик.

"Aз също бях на местопрестъплението. Случилото се остави дълбока следа в мен и съм потресен. В полицията съм от 40 години", сподели пред медиите шефът на полицията в Прага.

„Все още продължаваме да работим на мястото на стрелбата. Към момента сме установили самоличността на 11 загинали и работим за потвърждаване на други самоличности. Очакваме приключването на първоначалните операции на място в сутрешните часове“, добавиха разследващите.

Стрелецът от Прага убил и бебе

Полицията отбеляза, че следи и публикациите в социалните медии, като посочи наличието на език на омразата по адрес на жертвите на стрелбата и подчерта, че ще има правни последици.

