Урсула фон дер Лайен: Шокирана съм от стрелбата в Прага

"Шокирана съм от безсмислената стрелба в Прага, която отне човешки животи", това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е в социалната мрежа "Екс", по-рано "Туитър".

"Изразявам най-дълбоките си съболезнования към близките на жертвите и на гражданите на Чешката републик", добави тя.

"Ние скърбим с вас и ви подкрепяме", написа още фон дер Лайен.

Стрелецът от Прага е ликвидиран

Shocked by the senseless violence of the shooting that claimed several lives today in Prague.



I express my deepest condolences to the families of the victims and to the Czech people as a whole.



We stand and mourn with you.