"Добра сделка": Ердоган и Орбан си размениха екзотични подаръци

Турският президент Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва пристигна на посещение в Будапеща, където се срещна с премиера на Унгария Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария,.

При срещата им двамата си размениха екзотични подаръци.

Унгарският премиер подари на турския лидер расов жребец порода Нониус – една от най-известните породи впрегнати коне в Европа. От своя страна турският президент подари на Орбан турски електромобил.

Erdogan gives an electric car, called TOGG to Orban as gift, and gets a horse, named Aristocrat, in return.



A deep-rooted friendship between two mafia clans.



Their people can only dream of it, although it’s their money. pic.twitter.com/5Y9ja0NHAS