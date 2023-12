Германските фермери излязоха на протест

Германски фермери излязоха на протест в Берлин срещу планираното премахване на данъчните облекчения за дизела, използван в селското стопанство, част от сделката, постигната от правителството за запълване на дупката в бюджета, предаде Асошиейтед прес, цитирани от News.bg.

Лидерите на трипартийната коалиция, водена от канцлера Олаф Шолц, се споразумяха относно мерки за запълване на дупка от 17 милиарда евро в бюджета за следващата година.

Те посочиха, че ще постигнат това чрез намаляване на субсидии и леко намаляване на разходите на някои министерства, наред с други мерки.

Това се наложи, след като най-висшият съд на Германия отмени по-ранно решение за пренасочване на 60 милиарда евро, първоначално предназначени за смекчаване на последиците от пандемията COVID-19, за мерки за подпомагане на борбата с изменението на климата и модернизирането на страната.

Едни от мерките на правителството, които разгневиха фермерите бяха намаляването на данъчните облекчения за селскостопански дизел и премахването на освобождаването от данък върху автомобилите за селскостопански превозни средства.

Фермери и животновъди отново излизат на протест

Сред протестиращите бе и министърът на земеделието Джем Йоздемир.

По думите му фермерите нямат алтернатива на дизела. Фермери с трактори се втурнаха в германската столицата за протест пред Бранденбургската врата.

#BREAKING #Germany JUST IN: Massive protests by farmers underway in Berlin against the government's plan to remove subsidies on agricultural diesel in addition to introducing a new tax. pic.twitter.com/PdI3C059ef