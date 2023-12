Грейнаха светлините на коледната елха във Ватикана

На площад "Свети Петър" във Ватикана грейна празничната елха.

Тази година коледното дърво там е 28-метров смърч от италианските Алпи.

Каква трябва да е Коледната елха – ела, бор или смърч?

Дървото, дарение от северния град Кунео, трябвало да бъде отсечено, защото имало опасност да падне и било дарено за украсата на Светия престол. След коледния сезон то ще бъде изпратено на компания, която ще превърне дървесината в играчки за деца в нужда.

Над 7000 изсушени еделвайса създават впечатлението за посипано със сняг дърво.

Над 7000 изсушени еделвайса създават впечатлението за посипано със сняг дърво.

