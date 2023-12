Премахнаха статуята на съветския червеноармейски командир Микола Шчорс

Украинските власти продължиха днес кампанията си за премахване на паметници от съветската епоха с отстраняването на статуята на червеноармейския командир Микола Шчорс от столичен булевард, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

На фона на започналата преди близо две години руска инвазия Украйна удвоява усилията си за заличаване на всички следи от руското управление.

Общински работници в Киев внимателно отделиха от пиедестала ѝ грубата статуя на Микола Шчорс – съветски полеви командир през руската гражданска война. Минувачи спираха и снимаха как гигантски кран отмества и поставя върху платформа в камион статуята на Шчорс на кон.

Authorities in Kyiv have begun dismantling a statue of Red Army commander Mykola Shchors. Shchors was a Ukrainian communist who fought with the Soviet Red Army during the Ukrainian War of Independence following the 1917 Russian Revolution. pic.twitter.com/kGnmdFp64S