Водеща на новинарска емисия размаха среден пръст в директен ефир

Водещата на информационната емисия на Би Би Си Мериам Мошири се наложи да се извинява в социалните мрежи, след като показа среден пръст на аудиторията през вчерашния ден, малко преди началото на живото включване.

Макар неприличният жест да пролича за не повече от секунда, той не остана незабелязан от зрителите на медийния гигант.

This isn’t satire, an actual BBC News presenter got caught giving the middle finger live. Maryam Moshiri summing up the professionalism currently at the BBC. pic.twitter.com/QoJ4FT133J

В Х/Туитър Мошири написа, че съжалява за жеста, като поясни, че го е показала на шега към колегите си в нюзрума.

Беше шега „от кухнята“ и съжалявам, че попадна в кадър при живото включване. Не беше целенасочено от моя страна и съжалявам, ако съм обидила или засегнала някого, написа тя в социалната мрежа.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When…