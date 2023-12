Португалски свещеник вдигна невиждан купон в църквата си

Светлини като в дискотека и завладяващ ритъм. В църквата на абатството на Гримберген, Нидерландия, португалският свещеник Гилерме показа таланта си на диджей.

"Тази възможност да споделя своята вяра на дансинга – това е нещо, което никога не съм си представял, когато станах свещени", каза Гилерме Гимарес.

Той съчетава техно и църковни песни, а според младите в църквата свещениците вече не са скучни хора.

Това не е и първата изява на свещеника. През август месец той имаше изява на голям фестивал в Лисабон, предава БТВ.

The thousands of pilgrims who spent the night in the Field of Grace, in the Tejo Park, in Lisbon, were awakened at 07:00 by the DJ Set of the priest and DJ Guilherme Peixoto. pic.twitter.com/JUwPHkc23d