Снежен апокалипсис в Украйна, Румъния, Молдова и Сърбия

Същият метеорологичен фронт, преминал над България, доведе до снежни виелици и транспортен хаос в редица други държави. Хиляди домове останаха без електричество, а преспи затрупаха пътищата в Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна. В някои черноморски райони се съобщава за наводнения.

Метеорологичните условия оставиха без ток стотици градове и села в Украйна, което оказва натиск върху крехката енергийна мрежа на страната. Над 2 хиляди населени места в 16 области са откъснати от мрежата. В южния град Одеса властите съобщиха, че са помогнали на повече от 1600 души, попаднали в капан заради снега, съобщава Bulgaria ON AIR.

Почти половин милион души са останали без ток, а един човек е загинал, след като буря в района на Черно море наводни пътища, изкорени дървета и събори електропроводи в Крим.

Бурята връхлетя и южната част на Русия и големи вълни заляха плажовете на курорта Сочи, а бурният вятър отнесе покрива на пететажна сграда в Анапа и нанесе щети на домове и училища в Кубан. Бурята е най-силната, регистрирана през последните 16 години, със скорост на вятъра над 140 км/ч.

A powerful storm hit #Sochi. It washed out the railway and flooded the first floors of high-rise buildings. pic.twitter.com/mU78TnAS7y