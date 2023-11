В очакване на Коледа - запалиха светлините на коледната украса на "Шанз-Елизе".

Хиляди парижани се събраха на известния булевард в центъра на столицата, за да видят момента на включването на светлините.

Актьорът Жил Лелуш беше избран да натисне копчето тази година. Светлините ще останат включени през целия празничен период до 7-ми януари догодина. Около 400 дървета са покрити със светещите гирлянди.

Компанията, която подготвя инсталацията, заявява, че светлините днес са значително по-икономични от тези в миналото. Гирляндите издържат от три до пет сезона, което значително понижава разходите, предава Нова.

