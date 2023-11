Фонтан във Виена предизвика масови критики

Нов фонтан във Виена предизвика масово неодобрение и подигравки сред жителите на австрийската столица.

Бетонната конструкция се състои от 33 фигури и засега остава неразбрана от обществото. Конструкцията е изработена по поръчка на Общината, по случай 150-годишнината от снабдяването на града с изворна вода.

A fountain in Austria's capital commemorating 150 years of Vienna's modern water system has drawn fierce criticism for its perceived "ugliness" and excessive costs.

