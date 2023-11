Потоп в Италия: Обявено е извънредно положение в Тоскана

Италианското правителство обяви извънредно положение в централната област Тоскана, която беше тежко засегната от наводнения, предаде Ройтерс.

Петима души са загинали, след като проливните дъждове предизвикаха преливане на речни корита, съобщиха местните власти.

12 жертви на бурята Киърън в Европа

Премиерът Джорджа Мелони каза, че като първоначална мярка ще бъдат отпуснати 5 милиона евро за най-тежко засегнатите райони, допълва БТА.

