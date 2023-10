Известен гангстер и събирач на дългове си тегли куршума

Известен британски гангстер и събирач на дългове се самоуби в луксозното си имение в югоизточен Лондон. Според доклад на Скотланд Ярд бандитът Дейв Кортни, който се превърна в актьор и писател, е открит прострелян в дома си с възглавница върху лицето.

Според разследването Дейв Кортни е гледал футболен мач със свои приятели до ранните часове в неделя, след което се прибрал стаята си. Един от запалянковците се притеснил, след като Дейв не излязъл от спалнята си. За съжаление обаче открил мъртвото му тяло.

Роден в Бермондси, Южен Лондон, Кортни се прочува като събирач на дългове. Приживе Дейв Кортни разказва за себе си, че е бил прострелян, мушкан с нож, носът му почти е бил отхапан и зашит отново.

Твърди се, че той е прототип на героя на Вини Джоунс - Големия Крис от хита “Две димящи дула”, пише Телеграф.

A look inside reformed Dave Courtney gangster’s ‘castle’ with own nightclub and swords lining walls https://t.co/FvhcnMuCTwhttps://t.co/FvhcnMuCTw