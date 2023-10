Овце изпълниха улиците на Мадрид

Блеещи овце замениха надуващите клаксони автомобили по улиците на Мадрид, докато овчари превеждаха стадата си през центъра на града по древни пастирски маршрути към южните пасища за зимата, предаде Ройтерс.

Събитието, което се провежда всяка година приблизително по едно и също време, е възстановено през 1994 г.

Стадата следват древен път, който в наши дни минава по едни от основните и най-натоварени булеварди на испанския мегаполис. Овчарите се възползват от свое право, датиращо от столетия, да преместят стадата от Северна Испания, където времето застудява, към по-топлата южна част на страната с тучни пасища през зимата.

Навремето маршрутът е преминавал през тихи провинциални райони, но в неделя овчари, много от които облечени в традиционни носии, изпълниха някои от най-оживените райони на Мадрид, включително Пуерта дел Сол, един от главните градски площади.

Местни жители и туристите се наредиха по пътя, снимайки овцете, които носеха звънтящи чанове.

"Наистина не очаквах това в града, в столицата. Напомня ми за моето село", сподели пред Ройтерс студентката Ана Сар от Майорка, предава БТА.

"Невероятно е", казва 57-годишната Сандра ван Аркелем от Нидерландия.

