Атака с нож във френска гимназия, има жертва и ранени

Нападение с нож във френска гимназия. Убит е учител, а други двама души са сериозно ранени, съобщава Би Би Си.

Френският вътрешен министър Жералд Дарманен съобщи, че атаката е извършена в гимназията „Гамбета” в северния град Арас. От местната полиция посочват, че нападателят е бил задържан.

France, knife attack at school in Arras. One dead and several injured. pic.twitter.com/XXKl6BrOxV