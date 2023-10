Иранска активистка спечели Нобеловата награда за мир

Иранката Наргес Мохамади е носителят на Нобеловата награда за мир тази година, предаде Асошиейтед прес.

Норвежкият Нобелов комитет й присъди днес престижното отличие за нейната борба срещу потисничеството на жените в Иран.

Мохамади е вицепрезидент на Центъра за защитници на човешките права (DHRC), ръководен от лауреата на Нобелова награда за мир Ширин Ебади.

A Historic and Profound Moment for Iran's Fight for Freedom: The Distinguished 2023 Nobel Peace Prize awarded to Narges Mohammadi, Iranian human rights activist, for her unwavering dedication to fighting for human rights and women's rights over the past three decades. pic.twitter.com/bMFEdRZRZl