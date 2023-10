Памела Андерсън се показа без грим

Седмицата на модата в Париж събра всякакви знаменитости отсам и оттатък Океана. Памела Андерсън, която напоследък трудно може да се нарече голям любител на светския живот, също не пропусна това важно събитие.

Тя се появи на ревюто на Isabel Marant и изуми всички гости с яркия си образ, въпреки че се беше отказала от всякакъв грим. Тя бе избрала жълта рокля от релефна материя, бежови сандали на нисък ток и допълнила тоалета с чанта с дръжка на верижка.

Всъщност 56-годишната звезда от “Спасители на плажа” отдавна е изоставила напълно грима и е решила, че не иска да маскира промените, свързани с възрастта.

Освен това тя вече е пламенен противник на “усъвършенстването” и пластичната хирургия. Актрисата е увеличавала гърдите си няколко пъти в миналото, но не остава доволна от резултатите и премахва имплантите, без това да повлияе на самочувствието ѝ.

Тя все пак продължава да се грижи усърдно за себе си - занимава се с пилатес и каланетика, старае се да ходи много пеша, не се храни от 18 до 10 ч., не яде захар. Диетата на Памела се основава на зеленчуци. Тя препоръчва на всички свои фенове да преминат към вегетарианство, пише Телеграф.

now this is pamela anderson without makeup at 56 looking gorgeous for vivienne westwood pic.twitter.com/qhMLA4eF4H