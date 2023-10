Расте броят на жертвите при инцидента с падналия автобус край Венеция

Най-малко 21 души са загиналите при падането на автобус от естакада в Северна Италия днес, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Към момента информацията е за 12 ранени. По последни данни поне петима от пасажерите са в неизвестност.

По данните на италиански медии сред загиналите има две деца.

Трагедията е станала близо до Венеция, съобщи кметът на града Луиджи Бруняро, цитиран от в. "Република".

Италианската агенция АНСА уточнява, че автобусът е паднал от височина десет метра в близост до железопътна гара върху електрически проводници и се е възпламенил.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb