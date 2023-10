ЕС свиква историческа среща на всички външни министри в Киев

Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа обяви, че всички външни министри на Съюза за първи път ще проведат среща извън неговите граници, в украинската столица Киев.

„Свикваме историческа среща на външните министри на ЕС в Украйна, страна кандидатка и бъдеща членка на ЕС. Ние сме тук, за да изразим нашата солидарност и подкрепа към украинския народ“, заяви Борел.

Срещата е насрочена за октомври, пише италианската медия АНСА, цитирана от БТВ. С това посещение европейските служители се стремят да се запознаят на място със ситуацията в Украйна.

Обсъждането на бъдещите задължения за сигурност към Украйна поради войната с Русия е една от ключовите точки на срещата на министрите.

„Поставих на масата няколко предложения, които министрите ще продължат да обсъждат, както и подготовката за срещата, която ще се проведе в Киев през следващите седмици“, каза Борел.

I am convening today the EU Foreign Ministers in Kyiv, for the first ever meeting of all 27 Member States outside the EU.



Ukraine’s future lies within the EU. pic.twitter.com/1mz5gpB1qx