Ето коя порода кучета ще бъде забранена скоро във Великобритания

Министър-председателят на Великобритания Риши Сунак оповести този петък плановете на правителството да забрани до края на годината породата американско були на територията на Обединеното кралство заради зачестилите им нападения над хора.

Сунак използва социалните мрежи, за да нареди на министрите си да си сътрудничат с компетентните институции, за да се „дефинира“ характеристиките на породата, която за момента е легална в страната.

Американското були е опасно за нашите общности, най-вече за децата ни, заяви британският премиер и уточни, че природата на тези кучета е такава, че всички на практика са агресивни.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ