Германският канцлер се появи с превзръзка на окото

Канцлерът на Германия отмени част от ангажиментите си заради инцидент по време на спортуване. Докато е тичал в събота, Шолц е паднал и е наранил лицето си, се каза в съобщение на германското правителство, цитирано от "Дойче веле"

Заради инцидента канцлерът е отменил всичките си ангажименти в неделя, но програмата му за тази седмица няма да се промени, съобщи говорител на правителството.

Самият Шолц сподели своя снимка в Х (доскоро Туитър), на която носи превръзка на окото и се вижда, че по лицето му има драскотини.

Олаф Шолц се контузи

"Очаквам миймове по темата. Благодаря ви за добрите пожелания, изглежда по-зле, отколкото е всъщност", написа той.

Вестник "Билд" съобщава, че канцлерът се чувства добре, но синините по лицето му са достатъчно големи, че да избягва публични изяви в момента.

Не закъсняха и меметата в социалните мрежи. Едно от най-добрите предложения показва Шолц като пират с брада и папагал на рамо. Друго изобразява германския канцлер като обект на преследване с надпис: "Издирва се - жив или мъртъв". И Ангела Меркел присъства в един от колажите с Шолц - нейното лице е поставено като глава на папагал, кацнал на рамото на наследника ѝ.

A selection of memes about the new look of Olaf #Scholz pic.twitter.com/zbuhTDBVpz