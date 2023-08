Круизен кораб се блъсна в товарен кораб заради буря

По време на буря в Палма де Майорка, Испания, круизен кораб се отделя от кея, където е закотвен и се сблъсква с товарен кораб, съобщават от Би Би Си, цитирано от Дарик.

Пътниците описват, че са чули "силен, стържещ звук", докато корабът се е отдалечавал от мястото на акостиране в Палма де Майорка, шезлонгите са се обръщали във въздуха, а семействата са слагали спасителни жилетки на децата си.

В резултат на инцидента в морето падна и част от асфалта на кея, където бе закотвен корабът, а няколко души на борда получиха леки наранявания. Хората на борда на кораба са записали видеоклипове и снимки от инцидента, на които се виждат пожарникари на мястото на инцидента и плаващи в морето отломки.

Тили Ив, моряк на кораба, казва, че в продължение на около два часа "нещата са били наистина лоши", и добавя: "Чувствах се като в "Магьосникът от Оз".

Друг пътник, Дейл Хопкин от Блекпул, също разказва, че на борда е било "лудница", тъй като шезлонгите "започнали да се обръщат". Той добави, че след като плавателният съд се е освободил от котвата си, "се е отнесъл като хартиена лодка". Персоналът не можеше да направи нищо повече", допълни той.

В момента Балеарските острови са обхванати от проливни дъждове и пориви на вятъра със скорост до 120 км в час. Условията са довели до отмяната на над 20 полета, съобщи летищният оператор на Испания, като метеорологичните предупреждения за някои части на архипелага продължават.

Капитанът информира пътниците, че "палубата е получила малка повреда". Предвижда се корабът да остане в Палма де Майорка, за да може да се направи техническа оценка.

A P&O cruise ship, the Britannia, broke its moorings in the port of Palma, Mallorca, Spain due to strong winds from a storm. The ship drifted towards an oil tanker and collided with it, but there were no injuries reported.pic.twitter.com/FNowXtyNdv