"Айнтрахт" изказа своите съболезнования по повод загиналите фенове на "Левски"

Съперникът на „Левски“ в плейофния кръг на футболния турнир Лига на конференциите „Айнтрахт“ (Франкфурт) също изказа съболезнования по повод четиримата загинали привърженици на българския тим в автомобилна катастрофа след мача между двата тима снощи.

Запалянковците на „Левски“ загинаха при пътно-транспортен инцидент в района на село Българене за път към Хасково при завръщането им от София след срещата между двата отбора, завършила 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“.

Трагично събитие в София: На път за вкъщи вчера вечерта четирима привърженици на „Левски“ загубиха живота си при тежък пътен инцидент. Изразяваме дълбокото си съчувствие към семействата им и ПФК „Левски“ София и им желаем сила, написаха от германския „Айнтрахт“ в профила си в социалната мрежа Туитър.

А на български език добавиха: „Ние изказваме дълбоката си съпричастност към близките и клуба. Бъдете силни.“

Tragic events in Sofia: last night, four Levski supporters lost their lives in a serious road accident on the way home.



Our deepest condolences go out to their loved ones and to PFC Levski Sofia, and we wish you strength. #SOFSGE | #SGE pic.twitter.com/WouiS0jXY9