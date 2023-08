Президентът на Литва: Победата на Украйна е близо!

Президентът на Литва Гитанас Науседа пристигна в Киев, за да се присъедини към утрешното честване на Деня на независимостта на Украйна, предаде украинската агенция Укринформ, като се позова на негов пост в социалната мрежа Х.

„Отново в Киев, за да отпразнувам Деня на независимостта на Украйна заедно с братския украински народ. Победата на Украйна е близо! Литва ще продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, написа литовският президент.

