Осем мъже изнасилиха 18-годишна в известен курорт

Изнасилиха групово туристка в най-големия курорт на Майорка – Магалуф. Заподозрените са 8 на брой мъже с различен произход. Те са нападнали девойката, която е от Великобритания, след като тя е излязла от бар и се отправила към хотела си. Там ѝ помага портиерът на хотела, след което викат полиция, която се отзовава светкавично на сигнала.

Според испанската полиция, изнасилвачите не са се познавали отпреди, сформирала групата спонтанно заради нападението над момичето. Това определяло и сложността на разследването.

Двама от мъжете са арестувани от Франция, след като 6-тима от тях са били тикнати заловени още на 14 август - в деня на изнасилването.

По данни на полицията, изнасилвачите са направили над 20 видеоклипа от сексуалното престъпление на телефоните си. Мъжете са откраднали и нейния телефон.

По данни от разследването, тя е с порезни рани и натъртвания от нападението. Пострадалата уведомила полицията, която след това набрала нейния номер - само за да може един от заподозрените да вдигне телефона. След това полицаите примамили мъжа с телефона и още двама заподозрени до входа на хотела, където жертвата ги посочила.

Шестима френски туристи и един швейцарец са сред арестуваните, които са на възраст между 18 и 26 години. Те ще бъдат държани в ареста, докато продължава разследването. Тя си спомняла, че е дошла в хотелската стая. Помнела още, че е заобиколена от нападателите и светлините от телефоните им. На записите в телефоните се чува как мъжете се забавляват и се смеят. В нито един от видеоклиповете не може да се чуе женски глас, „дори нито мърморене, въздишка или нещо подобно“.

Съдията опровергава твърденията, че сексът е бил "по взаимно съгласие". Той също така постанови, че има индикации, че 18-годишната девойка е претърпяла „наистина унизително отношение“ и отказа заподозрените да бъдат пуснати под гаранция, а ги изпрати в затвора в Майорка, пише "Телеграф".

Хотелът, където това се е случило, дълбоко съжалява за инцидента и би искал да изрази своето твърдо и решително отричане на предполагаемото сексуално нападение, което се е случило в ранните часове на понеделник на 14 август в хотела.

