Заради грешка: Банкомати пускат безвъзмездно пари

Хиляди клиенти щурмуваха банкоматите в Ирландия заради АйТи грешка, позволяваща тегленето на пари в брой без реална наличност по сметките.

Bank of Ireland предупреди официално своите клиенти, че е регистрирала проблем в онлайн приложението и уебсайта си, но находчиви кандидат-богаташи откриха пропуск в системата, заради който могат да изтеглят големи суми без да ги притежават.

Моментално пред банкоматите се извиха километрични опашки от желаещи да се възползват от временните затруднения на трезора.

В някои случаи грешката в онлайн приложението на банката позволи на хора, които нямат пари в сметките си, да прехвърлят до 1 000 евро в картите си Revolut, като след това да ги изтеглят през банкоматите.

Банкомати по Черноморието удържат такса 10-13 на сто от сумата при теглене

Новината за бързите пари се разпространи като горски пожар в социалните мрежи и доведе до бясно теглене на средства в брой в много градове в Ирландия.

Наложи се полицаи да завардят банкоматите, за да прекратят истерията с безпрецедентните тегления.

От Bank of Ireland пък предупредиха клиентите си, че всички присвоени пари ще бъдат дебитирани.

Bank of Ireland taking unilateral action to stimulate the economy. Willy wonka quantitative easing evening. And the crowd sang money for nothing and your cheques for free. Oh how we laughed.

I wonder will anybody take the credit for this initiative, surely! pic.twitter.com/fXTbPRnBz5