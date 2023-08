Схема със стикери за набиране на бойци за "Вагнер" в Полша

Полицията в Полша е иззела стикери за евентуално набиране на бойци за руската наемническа компания "Вагнер" в страната, предаде ДПА като се позова на изявление на местната полиция в град Краков в Южна Полша.

Стикерите с размер на листовка А5 (148 на 210 мм) са били забелязани от полски граждани в няколко квартала на Краков, се казва в изявлението.

На стикерите било изобразено логото на компанията "Вагнер", под което имало надпис на английски език: "Ние сме тук. Присъединете се към нас."

Според полицията отпечатаният отдолу Кю Ар (QR) код отвеждал до сайт за набиране на персонал за наемническите сили.

В Полша нараства загрижеността, след като сили от частната армия на ръководителя на наемниците Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг се разположиха на лагер в съседен Беларус след неуспешния им опит за бунт срещу Москва. Според властите в Минск бойците на "Вагнер" трябва да обучават беларуската армия.

Полша планира да изпрати до 10 000 войници на границата си с Беларус

Полската прокуратура е била информирана и полицията сега се опитва да установи самоличността и да задържи разпространителите на стикерите.

В Полша е незаконно да се набира персонал за чуждестранни армии и наемнически сили, както и поляци да служат в такива части. Нарушителите са заплашени от наказание до пет години затвор, отбелязва ДПА.

On the Vistula boulevards in Warsaw, the individual putting up recruitment "stickers" for the Wagner Group has been identified.



There is a possibility this man works for Russian intelligence.



pic.twitter.com/5muagQH7MB