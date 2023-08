Фон дер Лайен посети пострадалата от наводнения Словения, Фонда за солидарност на ЕС отпуска 400 милиона евро

Словения ще получи 400 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС, 100 милиона евро тази година и 300 милиона евро догодина, съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е, след като днес посети засегнатите от наводнения райони на Словения и разговаря със словенския премиер Роберт Голоб, съобщи словенската агенция СТА.

Това е само част от европейската помощ, от която Словения може да се възползва. Други 2,7 милиарда евро са на разположение по европейския инструмент за заеми и грантове за възстановяване след Ковид-19 NextGenerationEU, който Словения все още не е ползвала. Освен това съществуващите кохезионни фондове на обща стойност 3,3 милиарда евро могат да бъдат препрограмирани, за да подпомогнат усилията за възстановяване на страната след наводненията.

"Имаме добър пакет от незабавна, средносрочна и дългосрочна подкрепа за реконструкцията и възстановяването на Словения", каза Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че времето е от решаващо значение и Словения трябва да представи предварителна оценка на щетите колкото се може по-скоро.

Наводненията, предизвикани от обилните валежи, които започнаха на 4 август, бяха определени от словенския премиер като най-тежкото природно бедствие от 30 години. Той каза, че щетите са за милиарди евро. Опустошени са две трети от страната, а много хора останаха без жилища. Смята се, че общо шестима души са изгубили живота си заради бурите и наводненията в страната през последните дни.

Европейският съюз, НАТО и много европейски страни изпращат спешна помощ към Словения.

Във Ватикана Папа Франциск Франциск (на латински: Franciscus PP.), до избирането си Хорхе Марио Берголио – римски папа от 13 март каза днес, че се моли за жертвите на наводненията в Словения и Грузия и благодари на онези, които предоставят помо щ, предаде Асошиейтед прес. „През последните дни драматични природни явления в Словения и Грузия причиниха много материални щети. Моля се за жертвите, изразявам близостта си духом до семействата им и до всички, които страдат от бедствията, като благодаря на тези, които оказаха помощ, особено на доброволците“, каза той.

Експерти в Словения предупредиха, че макар дъждът да е спрял, има опасност от свлачища. Метеорологичната служба на Словения съобщи, че миналия четвъртък и петък за по-малко от ден е паднало едномесечно количество дъжд.

Щетите от наводненията в Словения ще надхвърлят 500 милиона евро според словенския премиер

Няколко силни бури в страната по-рано през лятото отнесоха покриви, повалиха хиляди дървета и убиха един човек в Словения и четирима в други страни в региона.

Наводнения имаше също в Австрия и Хърватия. Проливни дъждове и бури причиниха големи щети в Сърбия, която е се намира надолу по течението на пълноводната река Сава, която тече от Словения и Хърватия през Балканите, отбелязва Асошиейтед прес.

