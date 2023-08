Влак дерайлира в Швеция заради проливните дъждове в района на Скандинавския полуостров.

Пороите са отнесли железопътни релси, което предизвиква обръщането на вагоните с над 100 пътници. Трима пострадали са настанени в болница.

Властите и в Норвегия, Дания и Финландия обявиха предупредителни кодове за очаквани рекордни количества валежи и наводнения.

В същото време Германия изпраща екипи в помощ на Словения, която след потопа обяви най-тежката природна катастрофа в историята си, предава БТВ.

Мощна буря връхлетя Швеция и Норвегия, наводни домове и пътища

В сряда на място ще пристигне и Урсула фон дер Лайен, за да обсъди с ръководството на страната подходящата европейска помощ.

A train carrying more than 100 passengers derailed in eastern Sweden as the rain partly washed away the railway embankment, injuring three people who were taken to hospital, police said https://t.co/GASSUMGgQB pic.twitter.com/GDfI2qVP5b