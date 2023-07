Премахват съветския герб от емблематичен паметник в Киев

В Киев започна премахването на съветски герб от емблематичен паметник.

Една от най-високите статуи в света - монументът "Майка Родина" представлява женска фигура, която държи щит.

На него досега беше изобразен гербът на Съветския съюз, но вече ще бъде заменен с тризъбец.

In Kyiv, work has begun to remove the "hammer and sickle" emblem from the iconic "Motherland" statue, replacing the symbol of the past from which Ukrainians have long sought to distance themselves. pic.twitter.com/DUjblwzb6v