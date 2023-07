Пожар изпепели църква в Палермо

Съкрушаващи кадри от Палермо.

Огънят в района на църквата "Свети Бенедикт" беше овладян, но от храма са останали само пепел и обгорени камъни.

Пожарите в Италия отнеха живота на най-малко петима души само за денонощие.

Горски пожари затвориха летището в Палермо

Сряда беше най-горещият ден в Европа от началото на годината, а огнената стихия нанесе сериозни щети в южната половина на Стария континент.

