Нов опит за нападение срещу Кримския мост, автомобилното движение е временно спряно

Движението на моторни превозни средства по Кримския мост е временно спряно. Това се съобщава днес в официален канал в Телеграм за ситуацията на моста, предаде БТА, позовавайки се на ТАСС.

"Движението на автомобилния транспорт по Кримския мост е временно спряно. Лицата, които се намират на моста и в зоната за проверка, са помолени да запазят спокойствие и да следват указанията на служителите по сигурността на транспорта", се посочва в съобщението. Причините се изясняват.

Поредна нощ на въздушна тревога в Украйна

Назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов каза днес, че Украйна е опитала да извърши нападение с дрон срещу анексирания от Русия Кримски полуостров, предаде Ройтерс.

Нападението е било извършено срещу инфраструктурен обект в централната част на полуострова.

Traffic on the Crimean Bridge is also blocked. But they say that in addition to the airfield, the oil tank is burning, not the bridge. pic.twitter.com/RzdWS8GOuj