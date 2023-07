Момичета искаха да си направят романтична фотосесия, но гневна съседка ги изпъди

Две момичета от Испания опитаха да си направят романтична фотосесия във вътрешен двор на жилищна кооперация, но това не се случи, тъй като жена от горните етажи ги видя и набързо ги изгони.

Едно от тях качи клипче в социалните със заглавие „Хомофобия в Аликанте“, за да покаже, по думите ѝ, „невъзпитаното и агресивно“ поведение на жената.

Срамно е, че такива неща продължават да се случват през 2023 г., смята момичето.

Въпреки опитите на момичетата да обяснят на жената какво правят, тя отказва да ги чуе и ги приканва незабавно да се махнат.

„Грубо! Много грубо“, казват те, докато напускат мястото.

Este vídeo me ha despertado una rabia… con lo mona que ha sido la chica y la hija de put4 esa contesta así, es que menos mal que a mí no me pillan situaciones del estilo porque ufff no sé cómo reaccionaría pic.twitter.com/HiE9WMmCMf