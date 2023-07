Зрелищно изригване на вулкан в Исландия

В Исландия за трета поредна година се наблюдава зрелищно вулканично изригване в близост до главното международно летище на страната, предаде ДПА, цитирано от БТА.

Изригването е започнало вчера в късния следобед на същия полуостров, където през последните две години лава си проправяше път към земната повърхност. Полуостровът се намира югозападно от столицата Рейкявик.

Не е ясно колко дълго ще може да се наблюдава подновеният природен спектакъл. Според исландското правителство няма да има смущения във въздушния трафик.

