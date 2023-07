Сериозен скандал на "Уимбълдън": Активисти нахлуха на корта и прекъснаха мача на Гришо

Сериозен скандал на "Уимбълдън"! Въпреки че организаторите се похвалиха, че са осигурили куп полицаи под прикритие, които да следят за редa, двубоят на Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис бе прекъснат след акция на неизвестен мъж.

Българинът водеше с 1:0 сета срещу японеца Шимабукуро, когато активист нахлу на корта и разпръсна парчета от пъзел.

Камерите уловиха инцидента, а на кутията на пъзела бе изобразен именно тенис комплексът в "Уимбълдън". Веднага след това пък и жена нахлу и седна на тревата. По първоначална информация, те протестират срещу добива на петрол.

Ето кой е първият съперник на Гришо на US Open

Именно това пишеше на тениските на мъжа и жената, които хвърляха дребните парчета от пъзел по тревата - "Just Stop Oil" (Просто спрете петрола). Съдията веднага прибра двамата тенисисти, за да се гарантира безопасността им. А двубоят бе прекъснат за трети път, след като в същия миг заваля и дъжд. Преди поредното спиране Димитров водеше с 6:1, 1:0, но и двамата тенисисти видимо бяха изнервени - и от случилото се, и от времето. Мачът трябваше да се играе във вторник, но бе отложен за днес. А след това два пъти е спиран заради дъжда. Инцидентът пред очите на Григор пък повдига нови въпроси за сигурността на тенисистите.

Още повече, че подобни акции понякога не са никак безопасни, след като в последните месеци активисти разливаха боя и се връзваха за мрежата в знак на протест срещу различни каузи, пише dir.bg.

Protestors jump onto court 18 at #WIMBLEDON half way through Dimitrov & Shimabukuro.

Crowds cheering as they’re both removed. pic.twitter.com/GNWroRO1SY