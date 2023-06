Намериха отломки в зоната на „Титаник“

Намерени са отломки от подводница в зоната на потъването на кораба „Титаник“, съобщи бреговата охрана на САЩ.

Експерти от обединеното командване оценяват информацията, предаде БТВ.

Дистанционно управляемият апарат (ROV) на Horizon Arctic е открил поле от отломки на дъното на кеана в близост до останките на кораба „Титаник“.

Можете да следите как протича издирвателната операция тук:

